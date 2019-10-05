مقتل 14 في اشتباكات جديدة بين المتظاهرين والشرطة في بغداد

قالت وكالة الأسوشيتدبرس إن عدد قتلى مظاهرات اليوم في العراق ارتفع إلى 14 شخصاً جراء اشتباكات جديدة بين المتظاهرين والشرطة في العاصمة العراقية بغداد.

وشهدت الأيام الماضية مظاهرات مناهضة للحكومة في بغداد ومدن أخرى في أنحاء العراق، سقط فيها 100 قتيل من المتظاهرين على الأقل.

مظاهرات السبت

استأنف، السبت، محتجون غاضبون تظاهراتهم في العاصمة العراقية بغداد، لليوم الخامس على التوالي، وسط إطلاق نار كثيف من قبل أفراد الأمن.

مئات المحتجين تجمعوا على مقربة من مستشفى “الجملة العصبية” وسط بغداد.

أطلقت قوات الأمن نيران أسلحتها لتفريق المحتجين، ما أدى إلى إصابة بعض المتظاهرين.

تجمع عشرات آخرون على مقربة من “مركز النخيل التجاري” شرقي بغداد، تمهيدا للسير نحو وسط العاصمة.

قوات الأمن فرضت طوقا أمنيا حول منطقة “ساحة التحرير” وسط العاصمة، للحيلولة دون وصول المتظاهرين إليها.

اعتاد المحتجون التجمع في “ساحة التحرير”، إلا أن قوات الأمن تمنع وصولهم إليها منذ يومين.

يؤكد محتجون أنهم سيواصلون التظاهر لحين تغيير الحكومة ومحاسبة الفاسدين.

تحول مطالب المتظاهرين