الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لأمير البلاد
14/11/2019-|آخر تحديث: 16/9/202403:23 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
قدمت الحكومة الكويتية استقالتها اليوم الخميس لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
التفاصيل
- نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية أن رئيس مجلس الوزراء الشیخ جابر المبارك تقدم إلى أمير دولة الكويت باستقالة الحكومة لیتسنى إعادة ترتیب العمل الوزاري.
- من جهته أكد رئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أنه لا نية لأمير دولة الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح حل المجلس في الوقت الحالي.
- الغانم: أمير البلاد لم يتسلم استقالة الحكومة رسمیا.
خلفيات
- تأتي استقالة الحكومة الكويتية بعد يومين من استقالة وزيرة الأشغال العامة جنان بوشهري في مجلس الأمة (البرلمان)، خلال استجواب لها.
- كما تأتي قبل جلسة كانت مقررة لمجلس الأمة الأربعاء المقبل لبحث طلب طرح الثقة بوزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح.
المصدر : وكالات