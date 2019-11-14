سياسة|الكويت

الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لأمير البلاد

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
محمد داود
14/11/2019-|آخر تحديث: 16/9/202403:23 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قدمت الحكومة الكويتية استقالتها اليوم الخميس لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

التفاصيل
  • نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية أن رئيس مجلس الوزراء الشیخ جابر المبارك تقدم إلى أمير دولة الكويت باستقالة الحكومة لیتسنى إعادة ترتیب العمل الوزاري.
  • من جهته أكد رئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أنه لا نية لأمير دولة الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح حل المجلس في الوقت الحالي.
  • الغانم: أمير البلاد لم يتسلم استقالة الحكومة رسمیا.
رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم
خلفيات
  • تأتي استقالة الحكومة الكويتية بعد يومين من استقالة وزيرة الأشغال العامة جنان بوشهري في مجلس الأمة (البرلمان)، خلال استجواب لها.
  • كما تأتي قبل جلسة كانت مقررة لمجلس الأمة الأربعاء المقبل لبحث طلب طرح الثقة بوزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح.
المصدر : وكالات

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