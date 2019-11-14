العراق: قتلى وعشرات المصابين في احتجاجات بغداد

قُتل أربعة متظاهرين وأصيب 62 آخرون اليوم في بغداد، وفق مصادر طبية، بعدما أصيبوا بقنابل غاز أطلقتها القوات الأمنية باتجاه المحتجين قرب جسر السنك المتاخم لساحة التحرير.

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وكالة فرانس برس نقلت عن مصادر أن 62 شخصا أصيبوا بجراح اليوم قرب جسر السنك المتاخم لساحة التحرير بوسط العاصمة، حيث يواصل آلاف العراقيين موجة احتجاجات مناهضة للحكومة.

وكالة رويترز نقلت عن مصادر أن أحد المحتجين توفي في الحال بعدما أصابت عبوة غاز مسيل للدموع رأسه، فيما توفي الآخر في المستشفى متأثرا بجراح من قنبلة صوت أطلقتها قوات الأمن.

مصور من رويترز ذكر أن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية والرصاص المطاطي وعبوات الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق مئات المحتجين الذين تجمعوا قرب ساحة التحرير.

قالت المصادر الطبية إن معظم المصابين يعانون من اختناق بسبب الغاز المسيل للدموع أو أصيبوا بالرصاص المطاطي ونقلوا إلى المستشفى.

قال المحتجون إن قوات الأمن كثفت إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في وقت مبكر اليوم الخميس.

تدعو المنظمات الحقوقية القوى الأمنية إلى وقف استخدام هذا النوع “غير المسبوق” من القنابل التي يبلغ وزنها عشرة أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع العادية.

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