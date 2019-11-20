محمد علي: نهاية السيسي أول 2020 وعلى الجيش العودة لثكناته

يرى الفنان ورجل الأعمال المصري المعارض محمد علي، أن نهاية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي ستكون في بداية العام المقبل 2020، داعيًا الجيش للعودة إلى ثكناته وتأدية دوره في حماية مصر.

وعقب مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم الأربعاء، قال محمد علي في مقابلة على شاشة “الجزيرة مباشر”، إن هناك فارقًا بين السيسي والجيش المصري.

تصريحات محمد علي للجزيرة مباشر

الجيش جزء أصيل من الشعب المصري، وعليه حماية الوطن لا كرسي الرئاسة.

المؤسسة العسكرية تتعامل حاليًا مع المدنيين على أنهم “عبيد”.

نريد دولة مدنية وأن يقتصر دور الجيش على حماية الدولة.

السيسي يربط مصيره بالجيش من أجل مصالحه الخاصة فقط.

نسعى لكسب دعم الغرب والشعب المصري هو الذي يصنع التغيير.

نعمل على برنامج وطني قبل أن ندعو إلى الثورة في الشارع.

سيتم الاستفتاء على المشروع الوطني بعد تجهيزه، وسندعو الشعب للحراك حال الموافقة عليه.

أبرز ما قاله في المؤتمر الصحفي

أعمل على توحيد المعارضة المصرية من أجل إنجاز مشروع وطني جامع سأطرحه على الشعب.

لا يمكن أن يتم دفع الحراك إلى الشارع دون الاستناد إلى برنامج محدد وهذا ما نعمل عليه.

أهل الكفاءة والخبرة والتخصص يقومون على إنجاز البرنامج الوطني.

البرنامج الوطني سيتم إنجازه خلال فترة لن تزيد عن شهرين.

سيتم الاستفتاء على المشروع الوطني الذي سيتم تجهيزه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أرى أن نهاية السيسي ستكون في بداية عام 2020.

لم أكن أقصد الدعوة إلى ثورة قبل ذلك وأبهرني استجابة الناس ونزولهم إلى الشارع 20 سبتمبر/أيلول.

سأكشف قريبًا عن الفعاليات التي تستهدف إسقاط نظام السيسي والتي ستكون في مسارات مختلفة.

سأبدأ جولة خارجية لعدد من العواصم الأوربية للحديث عن فساد النظام الحاكم في مصر.

أطالب الحكومات الغربية بإعادة النظر في دعمها للنظام المصري الحالي.

أعلن عن حملة لإطلاق سراح الفتيات من السجون المصرية.

كل ما يتم تقديمه حتى الآن ممول ذاتيا والعمل على المشروع الوطني يتم بصورة تطوعية.

السيسي فرق المعارضة ولا بد من توحيد قوى المعارضة على اختلاف انتماءاتها.

سأقوم بالعديد من الجولات الخارجية التي تستهدف الكشف عن ممارسات النظام المصري.

السيسي يهيمن على الجيش بتغذية المشاكل بين أقسامه المختلفة.

من هو محمد علي؟