وزير إسرائيلي: تصدير الغاز لمصر حدث تاريخي لإسرائيل

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز إن تصدير الغاز إلى مصر يمثل تعاونًا اقتصاديًا مهمًا للغاية بين إسرائيل ومصر منذ توقيع معاهدة السلام بين البلدين، وهو حدث تاريخي لإسرائيل.

جاء ذلك خلال توقيع شتاينيتز على التصاريح اللازمة لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر بحسب صفحة (إسرائيل تتكلم العربية) على فيسبوك.

وقالت الصفحة إنه بموجب الاتفاق سيصدر الغاز الطبيعي إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات.

وأكدت على أن الغاز الطبيعي الإسرائيلي، الذي سيبدأ التدفق إلى مصر في الأيام المقبلة، مخصص للاستخدام في السوق المحلي المصري.

وتناقض تصريحات الوزير الإسرائيلي حديث سابق للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ألمح فيه إلى أن استيراد الغاز من إسرائيل ليس من أجل الاستخدام المحلي وإنما من أجل جعل مصر مركزا إقليميا للطاقة.

كانت وكالة رويترز نقلت عن وزير الطاقة الإسرائيلي أنه تجري محادثات لبناء خط أنابيب إضافي عبر المتوسط يربط مباشرة منصات الغاز في إسرائيل وقبرص بمرافيء الغاز المسال في دلتا النيل، فضلا عن مد خط بري جديد.

وأضاف: “ربما يكون خطا واحدا، أو خطين، ومن الممكن أن يكون خطا واحدا ينقل الغاز من قبرص وإسرائيل إلى مصر”.

ويلقى استيراد مصر الغاز من إسرائيل انتقادات من قبل المعارضين، قائلين إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان وقبرص وإسرائيل أسفرت عن تنازل مصر عن حقوقها في حقول غاز هائلة.

وبحسب الأكاديمي المصري الدكتور نايل الشافعي فإن إسرائيل وقبرص أعلنتا اكتشافَ حقلي “لڤياثان” و “أفروديت” اللذين كانا ضمن الحدود الإقليمية لمصر بعد توقيع الاتفاقية.