كيف أصبحت ابنة رئيس المخابرات أفضل مذيعة في مصر؟

أفاد مصدران صحفيان مصريان يعملان في شركة يديرها جهاز المخابرات العامة، أن المذيعة فاطمة عباس مصطفى كامل، هي ابنة رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل.

وحصلت فاطمة على جائزة أفضل مذيعة راديو في مصر في استفتاء “ديرجيست” لعام 2018، رغم أنها لا تتمتع بالموهبة الكافية بحسب زملاء لها.

وأضاف المصدران أن فاطمة عملت في البداية مذيعةً في راديو 9090، ثم مقدمة برامج في قناة CBC، وكلاهما مملوك لشركة إعلام المصريين التي استحوذت عليها المخابرات العامة في ديسمبر/كانون الأول 2017، عن طريق صندوق الاستثمار التابع لها “إيجل كابيتال”.

وكانت مصادر صحفية متطابقة قد كشفت عن أن عباس كامل مسجل عضواً في مجلس إدارة مجموعة قنوات DMC المملوكة لشركة “دي ميديا”، وهي شركة كانت زوجته تعمل مديرة مسؤولة بها قبل أن تغادر المنصب في وقت لاحق. وتعد شركة دي ميديا إحدى الشركات المملوكة لإعلام المصريين التابعة لجهاز المخابرات الذي يرأسه اللواء كامل.

وكانت وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن اللواء كامل مدير المخابرات العامة والمدير السابق لمكتب السيسي وأحد رجاله المقربين، أصبح يعرف في الوسط الصحفي بـ”رئيس تحرير مصر” بسبب تدخله المستمر في إدارة ملف الإعلام في البلاد.

وأفاد مصدر صحفي يعمل في إحدى القنوات التابعة لشركة إعلام المصريين أن التحكم في المضمون الذي يقدم على العديد من القنوات والصحف المصرية يتم عن طريق رسائل نصية مرسلة عبر تطبيق “واتسآب” من مكتب المقدم أحمد شعبان مدير مكتب اللواء كامل، وهي رسائل مسؤول عن تحريرها مجموعة من الضباط الصغار بالإضافة إلى عدد من شباب البرنامج الرئاسي الذين يعملون من داخل جهاز المخابرات العامة.

وقد أدت هذه الإجراءات – بحسب مصدر آخر يعمل في إحدى القنوات التابعة للنظام- إلى حالة من الغضب في صفوف الصحفيين، واستقالة عدد منهم.

وكانت مصادر صحفية متطابقة أكدت أن دولة الإمارات هددت بالانسحاب من تمويل عدد من القنوات والصحف المصرية التي تمتلكها، ما لم تتغير الطريقة التي يدير بها اللواء عباس كامل ومدير مكتبه المقدم أحمد شعبان ملف الإعلام في البلاد.

كما رجح مصدر صحفي مصري للجزيرة مباشر أن يتم نقل إدارة ملف الإعلام إلى اللواء محسن عبد النبي المدير الحالي لمكتب رئيس الجمهورية، والمدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية. بينما أشار مصدر صحفي آخر للجزيرة مباشر إلى احتمال إشراك الفريق محمود حجازي رئيس الأركان الأسبق في إدارة الملف الإعلامي، كما كان الأمر في مرحلة سابقة على إسناده للواء عباس كامل.