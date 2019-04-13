من هو عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري السوداني؟

تردد اسم المفتش العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح برهان، كثيرا الأيام الماضية، قبل أن يخرج رئيس المجلس العسكري عوض بن عوف، ليعلن تنازله عن منصبه، واختيار برهان خلفا له.

عبد الفتاح برهان يخلف عوض بن عوف:

مساء الجمعة، أعلن عوض بن عوف، تنازله عن منصبه رئيسًا للمجلس العسكري، بعد أقل من 24 ساعة على أدائه اليمين رئيسًا للمجلس، عقب عزل رئيس البلاد عمر البشير، وإعلان فترة انتقالية من عامين.

برهان الذي كان قائدا للقوات البرية، لمع نجمه مع القرارات التي أصدرها الرئيس المعزول مؤخرا، بإجراء تعديلات في قيادة الجيش عقب تصاعد الاحتجاجات الشعبية في فبراير/ شباط الماضي.

الرئيس المعزول عيّن، برهان (60 عاما) مفتشا عاما للقوات المسلحة، بعد ترقيته من رتبه فريق ركن إلى فريق أول.

ظهر الرجل، الجمعة، في ميدان الاعتصام أمام مقر القوات المسلحة، وانتشرت صورته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتحدث إلى رئيس حزب المؤتمر السوداني السابق، إبراهيم الشيخ (معارض)، الذي كان يهتف مع المعتصمين بسقوط النظام.

بحسب مراسل الأناضول، فإن برهان، كان أحد ثلاثة ضباط أبلغوا البشير، بعزله من رئاسة البلاد الخميس،

يقول مقربون من رئيس المجلس العسكري الجديد، إنه ليس له ارتباط بأي تنظيم سياسي، ما يعزز من فرص نجاحه في الوقت الراهن.

سيرة الرجل العسكرية، تشير إلى أنه أشرف على القوات السودانية في اليمن، وقضي الفترة الأخيرة متنقلا بين اليمن والإمارات، ويقول أحد ضباط الجيش للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه، إن برهان، صارم في التزامه عسكري، وخاض عمليات كثيرة، حين كان ضابطا في سلاح المشاة.

الضابط أكد أنه قد يجد قبولا من القوى السياسة المختلفة، بوصفه رجلا معتدلا، كما أشار إلى أن برهان، لا ينتمي للتيار الإسلامي، في حين يصف مقربون من عبد الفتاح برهان، الرجل بأنه “مقدام” ويذكرون أنه عمل مدربا بمعاهد عسكرية بمنطقة جبيت، شرقي البلاد.

برهان من منطقة “قندتو” غرب مدينة شندي بالولاية الشمالية (شمال)، وتخرج من الكلية الحربية الدفعة الـ 31، وخاض معارك عسكرية أيام حرب الجنوب، قبيل انفصال جنوب السودان عن الأم السودان في 2011.

