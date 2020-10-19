سياسة|الولايات المتحدة

أراد التحدث للرئيس.. شاب يتسلق برج ترمب ويتدلى من ارتفاع شاهق (فيديو)

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)
هبة حافظ هجرس
19/10/2020

فاجأ شاب في العشرينات من عمره، المارة في مدينة شيكاغو الأمريكية، بتسلقه لبرج ترمب في المدينة، بينما ظهر متدليًا بحبل من ارتفاع شاهق في ناطحة السحاب، مطالبا بالتحدث إلى الرئيس.

وذكرت صحيفة “شيكاغو صن تايمز”، أن الشاب تعلق بحبل من شرفة في الطابق الـ 16 في المبنى، في حوالي الساعة 5:30 من مساء يوم الأحد.

وقال متحدث باسم شرطة شيكاغو، إن الشاب طلب التحدث إلى الرئيس ومحاولة إيصال رسالته إلى وسائل الإعلام، وهدد بقطع الحبل وقتل نفسه، وتوقعت الشرطة المحلية أن يكون الشاب قد استخدم حزام تسلق.

وقال متحدث الشرطة إن أحد المتخصصين تفاوض مع الشاب لإنزاله من البرج، بينما منعت شرطة المدينة حركة المرور حول برج ترمب الذي يطل على نهر شيكاغو في ولاية إلينوي.

واحتشد عدد كبير من المتفرجين في مكان قريب وعلى الجانب الآخر من البرج، وظن بعضهم أن ما يحدث مجرد مشهد تمثيلي يجري تصويره من فيلم جديد عن الرجل الوطواط “باتمان”.

وقال متحدث شرطة شيكاغو، إن الشاب ظل معلقًا في المبنى حتى الساعة 1:36 صباحًا من يوم الإثنين، وغرد عبر تويتر قائلًا إنه تم بذل كل جهد لتحقيق نتيجة إيجابية لهذا الوضع بعد ثماني ساعات من المفاوضات.

المصدر: شيكاغو صن تايمز

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