التحرش في مصر.. مواقع التواصل تتضامن مع شيخ أزهري (فيديو)

تسببت تدوينة للشيخ الأزهري عبد الله رشدي في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتلقى هجومًا ونقدًا واسعين من رواد مواقع التواصل خلال الأيام الماضية.

وقال رشدي في تغريدته إن “هناك أسباب للجريمة (التحرش) عديدة.. من ضمنها الملابس الصارخة التي تعتمد على الإغراء.. هذا سبب فقط من ضمن مجموعة أسباب، وليس هو السبب الوحيد”.

١-التحرش جريمة..لا تقبل التبرير..ليس لها أعذار..لو كانت المرأة بدون ملابس أصلاً..نرجو الله لنا ولها الهدايةَ..لكن لا يجوز التحرش بها ولا النظر إليها، مع القطع بأنها على معصيةٍ..وهذا من مُسَلَّمات الشرع الشريف. — عبدالله رشدي (@abdullahrushdy) July 4, 2020

ودفع ذلك بعضًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمساندته، مؤكدين أن رشدي قد أوضح أن ما قاله سبقه من أن “التحرش جريمة لا تقبل التبرير، ليس لها أعذار، ولو كانت المرأة من دون ملابس أصلًا، نرجو الله لنا ولها الهدايةَ، لكن لا يجوز التحرش بها ولا النظر إليها، مع القطع بأنها على معصيةٍ، وهذا من مُسَلَّمات الشرع الشريف”، وأن وجهة نظرة ورأيه سليم .

ودشن مؤيدو رشدي وسم #ادعم_عبدالله_رشدى ليتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ صباح، اليوم الأحد وحتى الآن، مؤكدين أن ما يحدث هو حرب على رأي معتدل ومعالج لقضية اجتماعية من دون تفكير في أسبابها.

بدعم شيخنا عبدالله رشدي قلبا و قالبا و متبررش وساختكوا قصاد الدين على البنت المحترمة انها تلبس لبس لا يلفت الانظار و على الراجل ان يغض بصره الاتنين بيكملوا بعض و عبدالله رشدي مقالش حاجة غلط هو بس كلام اعداء الدين حارقهم شوية عشان كل يوم بيطلع يحط على حد فيهم

#ادعم_عبدالله_رشدي — Waleed Ashry (@WaleedAshry1) July 5, 2020

الراجل قال كلام معقول ومفهوم و مش بيحرض ع التحرش بس كلامه مش ع الموضة تقريبا!#ادعم_عبدالله_رشدي — Mohammed Samir (@Sammrra12) July 5, 2020

كلام عبد الله رشدي منطقي

لكن طبيعة التطرف العلماني تكره التعايش مع الآخر..

مجرمون.. متسترون بالتنوير زورًا#ادعم_عبدالله_رشدي — أحمد الفولي (@ahmedelfooly4) July 5, 2020

The problem is not with abdullah Roshdy…the real problem is with yourself#ادعم_عبدالله_رشدى pic.twitter.com/etlgzfWbKG — Hamo Yehia (@yehia_hamo) July 5, 2020

https://twitter.com/mohamed_404_69/status/1279566075030581249?ref_src=twsrc%5Etfw

ونشر رشدي تدوينته بعد نشر قضية “أحمد بسام زكي”، وما عُرف إعلاميًا بقضية “الطالب المتحرش”.

وكانت السلطات المصرية قد ألقت، السبت، القبض على شخص يُشتبه في أنه اعتدى جنسيّا على عشرات النساء، وفق مصدر أمني، وذلك بعد حملة على وسائل التواصل الاجتماعي دعت السلطات إلى التحرّك.

ونُشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل في مصر، شهادات تفصّل عمليات ابتزاز واعتداء جنسي ارتكبها شخص ضد نساء كثيرات في مصر، الأمر الذي أثار غضب مستخدمي الإنترنت.

ويشتبه أن “الطالب المتحرش” اغتصب أو حاول اغتصاب عشرات النساء والفتيات وتحرش بهن، وبين هؤلاء فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا فقط حاول الاعتداء عليها جنسيًّا.

وحسب إحدى الشهادات التي نُشرت الأربعاء، على موقع إنستغرام، فإن هذه الاعتداءات الجنسية حدثت اعتبارًا من العام 2018 على أقل تقدير.

كما انتشر وسم باسم الجاني المزعوم (#المتحرش_احمد_بسام_زكي) على نطاقٍ واسع في كل من تويتر وفيسبوك، ودعا مستخدمو الموقعين السلطات إلى التحرك.

واندلعت مظاهرة إلكترونية عبر منصات التواصل المصرية، ضد التحرش، فضلًا عن حملة توقيعات ضد المتحرش المذكور؛ لرفع وعي الفتيات بقضية التحرش والمطالبة بمعاقبة الشاب.

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