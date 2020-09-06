بعد رد ماكرون.. رجل يوثق أيامه الأخيرة في بث مباشر وفيسبوك يتدخل (فيديو)

قرر الفرنسي آلان كوك (57 عامًا) أن يضع حدًا لحياته ببث مباشر على فيسبوك، بعد شعوره باليأس نتيجة رفض طلبه بتطبيق ما يسمى “الموت الرحيم ” عليه بسبب معاناته من مرض نادر.

وتوقف كوك عن تناول الطعام والشراب والدواء، واكتفى بالمسكنات فقط، بعد رفض طلب رسمي وجهه إلى قصر الإليزيه، طالب فيه الرئيس إيمانويل ماكرون بمنحه الحق في تطبيق “الموت الرحيم” أو الوفاة بمساعدة طبية.

ويعاني كوك من مرض مزمن ونادر جدا ألزمه الفراش وغير قابل للشفاء ويسبب له آلاما حادة، فاتخذ قرارا بـ”الانتحار” البطيء، وفق تقارير محلية.

وقرر وضع حد لحياته ببث مباشر عبر “فيسبوك” بهدف تسليط الضوء على أهمية منح حق “الموت الرحيم” للأشخاص الذين يعانون من آلام غير محتملة بسبب مرضهم.

وظهر كوك خلال المقاطع المصورة طريح الفراش، بعد تناوله آخر وجبة سائلة له يوم الجمعة الماضي، قائلًا “أعلم أن الأيام المقبلة ستكون صعبة للغاية. لكنني اتخذت قراري وأنا هادئ”.

وعاش كوك في ألم شديد طيلة 34 عاما، حتى بات يفضل الموت، وقد خطط لاحقا لإنهاء حياته عبر البث المباشر والتي يتوقع أن تتم في غضون أيام من قراره بإيقاف جميع الأطعمة والسوائل والأدوية.

ووفق تقارير محلية، نشرت جمعية “Handi mais pas que” مساء الخميس الماضي، عبر فيسبوك، رد ماكرون على رسالة كوك، مؤكدًا أنه ليس فوق القانون، وأنه لا يستطيع مخالفة قانون البلاد.

وأضاف ماكرون “لقد علمت بالخطوات الشخصية التي تريد اتخاذها والتي تتمثل في رفض أي علاج لا هوادة فيه. أنا أتعاطف معك فهذا حقك وأحترم خطوتك في الرحيل بكرامة، مع كامل دعمي الشخصي واحترامي العميق”.

وبعد تلقيه رد ماكرون، قرر كوك إنهاء حياته اعتبارًا من “وقت النوم” بدءًا من يوم الجمعة الماضي، فتوقف عن تناول أي شيء عدا المسكنات، وبدأ كوك ببث لحظاته الأخيرة متمنيا أن ينتشر على أوسع نطاق على أمل أن يغير ذلك التشريع الفرنسي فيما يتعلق بتطبيق “الموت الرحيم”.

لكن أمس السبت، حظر موقع فيسبوك البث المباشر للمقاطع المصورة الخاصة بكوك، معربًا عن تأثره واحترامه لقرار كوك بلفت الانتباه إلى القضية المعقدة والصعبة، وأضاف فيسبوك في بيان “اتخذنا خطوات لمنع آلان من البث المباشر، لأننا لا نسمح بتصوير محاولات الانتحار”.