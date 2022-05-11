“تُولَد من جديد”.. فلسطينيون يطلقون على مواليدهم اسم شيرين تيمنا بالشهيدة أبو عاقلة (شاهد)

أطلق الفلسطيني جمال حربي عمران من بلدة بورين جنوب نابلس في الضفة المحتلة، اسم “شيرين أبو عاقلة” على طفلته التي رزق بها اليوم الأربعاء، وذلك تيمنًا بأيقونة الصحافة التي استشهدت صباحًا برصاص قنّاص إسرائيلي.

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صور للمولودة الجديدة وهي ترتدي ثوبًا أبيض مطبوعًا عليه اسمها مرفقًا بكلمة “PRESS” وتعني “صحافة”، وتحتها شعار قناة الجزيرة حيث كانت تعمل الزميلة الشهيدة.

جمال حربي عمران من بورين بنابلس يسمي طفلته #شيرين_ابو_عاقلة …

ونولد شيرين من جديد…والله🖤 pic.twitter.com/vK7lTCuDys — ramia al ibrahim – راميا الابراهيم (@ramiaalibrahim) May 11, 2022

ويظهر في الصورة قميص أبيض مطبوع عليه أيضًا صورة الزميلة شيرين أبو عاقلة وهي مرتدية سترتها الصحفية في جهة، وعلى الجهة الأخرى صورة لخريطة فلسطين.

وأشار ناشطون إلى تسمية آخرين لمواليدهم بالاسم ذاته، وتوقعوا تسمية مولودات أخريات باسمها، وكأنهم يريدون التأكيد أن “شيرين تولد كل يوم”.

ثلاثة فلسطينيين من بلاطة البلد وبورين في نابلس وبيت لاهيا في قطاع غزة يطلقون اسم "شيرين" على مواليدهم تيمناً بالصحفية #شيرين_أبو_عاقلة. pic.twitter.com/UKuLqDZ6p4 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 11, 2022

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم، استشهاد مراسلة الجزيرة الزميلة شيرين أبو عاقلة (51 عامًا) برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وإصابة الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية.

وفور إعلان نبأ استشهادها، تصدّر اسم شيرين أبو عاقلة منصات التواصل العربية وكذلك موقع غوغل، وسط حالة من الحزن المفعم بالغضب بعدما وثّقت لقطات وشهود عيان تعمّد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلها.

يشار إلى أن شيرين أبو عاقلة من أوائل المراسلين الميدانيين لقناة الجزيرة، وعلى مدى ربع قرن كانت في قلب الخطر لتغطية حروب الاحتلال الإسرائيلي وهجماته واعتداءاته على الشعب الفلسطيني.

وُلدت شيرين أبو عاقلة عام 1971 في مدينة القدس المحتلة، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك في المملكة الأردنية.

عادت بعد التخرج إلى فلسطين، وعملت في مواقع عدة مثل الأونروا وإذاعة صوت فلسطين وقناة عمان الفضائية ثم مؤسسة مفتاح وإذاعة مونت كارلو، قبل عملها مع قناة الجزيرة الفضائية منذ عام 1997.

شيرين عادت من جديد..

شاب فلسطيني من بلدة بورين قرب نابلس في الضفة الغربية يرزق قبل لحظات بمولودة جديدة، ويطلق عليها اسم "شيرين" تيمناً بالصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة….#شيرين_ابو_عاقله#الجزيرة pic.twitter.com/vIlkXgjnvt — مغلق (@tas__98) May 11, 2022