أردوغان: تركيا تستحق دستورا جديدا (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الشعب الذي تحدى أسلحة الانقلابيين ليلة 15 يوليو/ تموز (2016) يستحق تتويج كفاحه الديمقراطي بدستور جديد.

وأضاف في كلمته، اليوم الأحد، خلال افتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان “اليوم لدينا فرصة كبيرة في المرحلة المقبلة، وهو أن ننقل الجمهورية التركية إلى دستور مدني لا يحكمه الانقلابيون”.

وتابع “قبل 41 عامًا، كان هناك انقلاب حدث في هذا البلد، واستلموا السلطة بشكل إجباري، وقاموا بتغيير الدستور وأتوا بدستور جديد، هذا الدستور لا يستطيع أن يدير تركيا وأن يحملها إلى المستقبل. فلذلك بكل الوسائل، نرى أن هذا العجز الذي يوجد داخل الدستور، يجب أن نكون في حالة تعاون من أجل أن نقوم بدستور جديد”.

وأشار إلى أن تحالف الجمهور (يضم أحزاب: العدالة والتنمية، والحركة القومية، والاتحاد الكبير، والرفاه الجديد، والهدى) اجتمع من قبل في عام 2021 لتحضير دستور جديد، ودعا حينئذ الأحزاب المعارضة لكنها لم تشارك.

وقال “المعارضة دائمًا تشتكي من الدستور القديم الذي قام به الانقلابيون، ولكن عندما نريد أن نقوم بتغييره، ونطرح عليهم فكرة التغيير، لا يقتربون من هذا الأمر”.

وأكد أن الديمقراطية التركية “لديها النضوج الكافي من أجل أن تغيّر هذا الدستور السيئ، ولديها الإمكانية الكافية من أجل القضاء على هذا الدستور العاجز عن إدارة البلد”.

وجدّد الرئيس التركي دعوته للأحزاب المعارضة إلى المشاركة في صياغة دستور جديد للبلاد، كما دعا جميع أفراد الشعب إلى ذلك، وقال “يجب أن يكون الدستور الجديد وطنيًّا ومدنيًّا، وأن يتم تجهيزه من قِبل المدنيين لا من الجيش”.