“جايبها رسالة سلام”.. شاب سوري يحضر مولودته الجديدة من المستشفى للمشاركة في الاحتجاج ضد النظام بالسويداء (فيديو)

أحضر شاب سوري طفلته المولودة حديثًا من المستشفى إلى ساحة الكرامة في السويداء بسوريا، للتظاهر معه ضد النظام السوري، الأحد.

وقال في تسجيل مصور تداوله ناشطون على مواقع التواصل “جايبها رسالة سلام”، وأكمل بأن “هؤلاء الأطفال لا يدفع لهم أحد أموال ليأتوا”.

وهتف الحاضرون للأب والطفلة “الرضيع اللي مننا لو صاح ننا، نرضعه حب الوطن قبل الفطاما”، فيما هنأ آخرون الأب على مولودته الجديدة.

وتشهد محافظة السويداء معقل الأقلية الدرزية، تظاهرات سلمية منذ قرار حكومة الرئيس بشار الأسد رفع الدعم عن الوقود الشهر الماضي.

وسدد القرار ضربة للسوريين الذين يرزحون تحت وطأة نزاع مستمر منذ أكثر من عام وصعوبات اقتصادية.