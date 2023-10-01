حزب العمال الكردستاني يتبنى هجوم أنقرة

قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن حزب العمال الكردستاني أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع، صباح اليوم الأحد، أمام وزارة الداخلية التركية.

وذكرت الفرنسية أن الحزب قال لوكالة “ايه ان اف” القريبة من الحركة الكردية إن “عملًا فدائيًا نفّذ ضد وزارة الداخلية التركية من جانب فريق تابع للواء الخالدين”.

وكالة الأنباء الفرنسية: حزب العمال الكردستاني يتبنى الهجوم الانتحاري أمام مقر المديرية العامة للأمن في #أنقرة #تركيا #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/gdTybUroVH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 1, 2023

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة “إرهابية”.

وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إصابة عنصرين من قوات الأمن بجروح طفيفة نتيجة إطلاق النار، صباح اليوم الأحد، أمام مبنى وزارة الداخلية وسط العاصمة أنقرة.

وذكر الوزير أن “إرهابيين اثنين نفّذا هجومًا بسيارة تجارية صغيرة أمام مدخل مديرية الأمن العام”، مضيفًا أن أحد المهاجمَين فجَّر نفسه، بينما تم “تحييد” الآخر.

وهذا هو التفجير الأول الذي تشهده أنقرة منذ عام 2016، وجاء بالتزامن مع بداية دورة جديدة للبرلمان.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة، خلال مشاركته في الدورة البرلمانية الجديدة، إن الهجوم يمثل “الأنفاس الأخيرة للإرهاب”.

وتعهّد الرئيس التركي بمواصلة العمل “بكل عزيمة إلى حين القضاء على آخر إرهابي في الداخل أو الخارج”.