رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة بالسودان: اتهام البرهان للدعم السريع بفض الاعتصام يخضع لدراسة اللجنة

رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة بالسودان: أدعو البرهان أن يقدم ما لديه من معلومات بشأن تورط الدعم السريع في فض الاعتصام

رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة بالسودان: كل الأدلة بشأن التحقيق محفوظة في مكان آمن ولم تمس حتى الآن

رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة بالسودان: سنقدم تقريرنا لرئيس الوزراء المدني المقبل

رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة بالسودان: إذا صح اتهام البرهان للدعم السريع بفض الاعتصام فهو رأي شخصي وغير ملزم لنا

المستشار القانوني لقائد الدعم السريع: مسؤولية فض اعتصام القيادة العامة تقع على قائد الجيش البرهان ولا يمكن التهرب منها

المستشار القانوني لقائد الدعم السريع: القوات المسلحة أطلقت سراح عناصر من الحركة الإسلامية شاركوا في فض اعتصام القيادة

المستشار القانوني لقائد الدعم السريع: القوات المسلحة هي من دبرت فض اعتصام القيادة العامة والبرهان كان رئيسًا للمجلس العسكري

المستشار القانوني لقائد الدعم السريع: اتهامات البرهان للدعم السريع بفض اعتصام القيادة العامة افتراء وتهرب من المسؤولية