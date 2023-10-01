ليبيا.. تأجيل مؤتمر إعادة إعمار درنة إلى الشهر المقبل (فيديو)

كان من المقرر عقد المؤتمر في العاشر من أكتوبر/تسرين الأول الجاري

أعلنت السلطات في شرق ليبيا تأجيل مؤتمر إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة من إعصار “دانيال” والفيضانات إلى شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكان من المقرر عقد المؤتمر في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وذكرت اللجنة في بيان لرئيسها الدكتور صقر الجيباني أن المؤتمر سيعقد في الأول والثاني من شهر نوفمبر المقبل، في مدينتي درنة وبنغازي.

وأوضح الجيباني أن اللجنة استجابت “للمطالب المستحقة” للبلديات والمجالس المحلية في المدن والمناطق المتضررة وعدد من الشركات العالمية الراغبة والقادرة فنيًا للحضور والمشاركة بأعمال المؤتمر “بضرورة منح الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشروعات الناجعة التي ستسهم في عملية إعادة الإعمار”، وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق المتضررة.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، الجمعة الماضي، إن “عقد مؤتمر لإعادة الإعمار في بنغازي في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول سوف يكون أكثر فاعلية إذا تم إجراؤه بشكل مشترك وشامل”.

وأضاف أن بلاده ستواصل “العمل مع المسؤولين الليبيين في جميع أنحاء البلد ومع الأمم المتحدة لدعم برنامج إعادة الإعمار الذي سيثق به الليبيون”.

ودعا نورلاند السلطات الليبية إلى تشكيل “هياكل رسمية موحدة”، لضمان “حصول ضحايا الفيضانات على الدعم الذي يحتاجون إليه”.

وأدت الفيضانات الناجمة عن الإعصار “دانيال” التي تفاقمت بسبب انهيار سدّي درنة إلى مقتل 3893 شخصًا، وفقًا لحصيلة غير نهائية للحكومة في شرق البلاد.

وقالت سلطات شرق ليبيا، الجمعة الماضي، إنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة تعويض المتضررين من الفيضانات التي خلفتها العاصفة “دانيال”.