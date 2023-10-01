من على فراش المرض.. والدة الصحفي التونسي المسجون خليفة القاسمي تناشد السلطات إطلاق سراحه (فيديو)

ناشدت والدة الصحفي المسجون في تونس خليفة القاسمي السلطات إطلاق سراح ابنها، وطالبت بالوقوف مع ابنها ومساندته حتى يتم الإفراج عنه.

وقالت المرأة المسنة في مقطع فيديو وهي على فراش المرض “حاولوا أن تدافعوا عن ابني والتفوا حوله، ساندوه، ليس له أي سوابق، ولا تتعلق به أي شكوى”، ومضت تكمل مناشدتها وهي تبكي.

وتابعت “أشقاؤه يأتون لزيارتي ويبكون عليه بجانبي ثم يعودون إلى منازلهم، وأنا حزينة وأبكي أمامهم”، وأشارت إلى أن زوجة ابنها حامل وتعيش حاليًّا بمفردها، وهو ما دفعها إلى مطالبة ابنتها بالقدوم من سيدي عمر، شرقي تونس، للسكن معها ومعاونتها “رغم أنه من الضروري أن تستكمل ابنتي دراستها”.

وتحدثت عن أمنياتها بعد الإفراج عنه “لن أحتاج إلى الآلات والرعاية الطبية إن خرج ابني من السجن، وسأذبح له كبشًا وتعود الحياة إلى ما كانت عليه”، مضيفة “إن شاء الله سألتقي به قريبًا”.

وقضت محكمة تونسية، في مايو/أيار الماضي، بتشديد الحكم الصادر بحق الصحفي ومراسل إذاعة “موزاييك” خليفة القاسمي من السجن سنة واحدة إلى 5 سنوات “لنشره معلومات أمنية”.

وكانت محكمة ابتدائية قد حكمت العام الماضي على القاسمي بالسجن عامًا، على خلفية نشره خبرًا استقاه من مصدر أمني رسمي عن تفكيك خلية إرهابية بمحافظة القيروان، وقد رفض الصحفي الكشف عن مصادره لقوات الأمن، وهو ما عدّته السلطات القضائية جريمة تعمّد إفشاء معلومات، وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب.

وفي 3 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت إذاعة “موزاييك” قيام فرقة من الشرطة بإيقاف القاسمي في محافظة القيران، تنفيذًا للحكم الصادر بحقه.