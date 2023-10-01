هجوم أنقرة.. لحظة وقوع انفجار قوي قرب مقر وزارة الداخلية التركية (شاهد)

أظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام تركية اللحظات الأولى للهجوم الذي وقع، صباح اليوم الأحد، قرب مبنى وزارة الداخلية بمنطقة قزلاي وسط العاصمة أنقرة، حيث سُمع دوي انفجار قوي وإطلاق نار في المنطقة.

وبيّنت الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة، لحظة وقوف سيارة أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية، ثم ترجّل منها شخصان، وسرعان ما سُمع دوي الانفجار.

وسارعت قوات الأمن بالتوجه إلى المنطقة، وتم إغلاق شارع أتاتورك أمام حركة المرور بسبب صوت الانفجار الذي سُمع في نقطة قريبة أيضًا من بوابة جنقايا للبرلمان.





وذكر وزير الداخلية علي يرلي قايا، في منشور على منصة إكس، أن “هجومًا إرهابيًّا وقع في حدود الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش بالعاصمة أنقرة، مما أسفر عن إصابة فردَي أمن بجروح طفيفة”.

وأشار إلى أن “أحد الإرهابيَّين فجَّر نفسه، بينما تمكنت قوات الأمن من تحييد الآخر”.

وأعلنت النيابة العامة فتح تحقيق في الهجوم، وأضافت أنه تقرر حظر البث والوصول إلى المحتوى المتعلق بالحادث، من قِبل المحكمة الجنائية المناوبة في أنقرة.