استشهاد صحفيين فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي غربي غزة

استشهد 5 فلسطينيين بينهم صحفيين اثنين على الأقل في قصف إسرائيلي، صباح الثلاثاء، على برج حجي الذي يضم عددا من المكاتب الإعلامية.

وأكد تلفزيون فلسطين الرسمي وجود شهداء وجرحى في صفوف الصحفيين في الغارة الإسرائيلية على البرج.

ونعى التلفزيون الصحفي سعيد الطويل “أثناء تغطيته قصف الاحتلال أحد البنايات السكنية في قطاع غزة”، فيما أفادت أنباء باستشهاد المصور الصحفي محمد صبح.

وخلال الساعات الماضية، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات عنيفة وغير مسبوقة على حي الرمال غربي مدينة غزة أدت إلى سقوط شهداء وإصابات وتدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات الحكومية، دون توفر إحصائيات محددة.

وفجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

ابو رزق مشان الله تقوم"

مقتل صحافيين اثنين وإصابة ثالث في قصف إسرائيلي على غزة

الصحفي سعيد الطويل شهيد

الصحفي محمد صبح (ابو رزق) شهيد

إصابة الصحفي هشام نواجحة pic.twitter.com/Dp6ZOYwnvH — Shatha Hanaysha (@ShazaAbed) October 10, 2023

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية” ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

ومساء الاثنين، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 687، بينهم 140 طفلا و105 سيدات، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة لليوم الثالث على التوالي، بينما أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن عدد القتلى الإسرائيليين في المواجهة مع الفصائل الفلسطينية وصل 900، والجرحى 2616.