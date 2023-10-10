الأمم المتحدة: نزوح نحو 200 ألف في غزة وتوقعات بنقص حاد في مياه الشرب

قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية اليوم الثلاثاء إن نحو 200 ألف شخص، أي قرابة 10% من السكان، فروا من ديارهم في غزة منذ بدء القصف الإسرائيلي وهم معرضون لنقص مياه الشرب والكهرباء بسبب الحصار.

وقال ينس لايركه المتحدث باسم المكتب في مؤتمر صحفي بجنيف “تصاعدت وتيرة النزوح بشكل كبير في عموم قطاع غزة، حيث تجاوز العدد 187500 شخص منذ يوم السبت. ويحتمي معظمهم بالمدارس”.

وأضاف أنه من المتوقع حدوث المزيد من النزوح مع استمرار الاشتباكات.

وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية إن المنظمة سجلت 13 هجوما على مرافق صحية في غزة منذ بدء التصعيد في مطلع الأسبوع، مضيفا أن الإمدادات الطبية التي كانت مخزنة في القطاع نفدت بالفعل.

من جهتها، قالت مديرة التواصل في الوكالة الأممية تمارا الرفاعي عبر الفيديو من عمّان إن الأونروا ستطلق هذا الأسبوع نداء لجمع الأموال لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للسكان.

ولفتت إلى أن الوكالة الأممية تدير 54 مدرسة في قطاع غزّة يمكن أن تكون بمثابة ملجأ وهي مجهّزة بالمعدات اللازمة، لكنها أشارت إلى أنها غير كافية لتلبية الاحتياجات.

وتتوقع الأمم المتحدة نزوح مزيد من الأشخاص مع استمرار قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي للقطاع.

وأطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية في قطاع غزة، السبت معركة طوفان الأقصى، ردًّا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، ولا سيما المسجد الأقصى.

ومقابل ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية وواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ عام 2006.