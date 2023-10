الاتحاد الأوروبي يعلن “مراجعة عاجلة” لمساعداته للفلسطينيين بعد إعلان سابق عن “وقف فوري”

قال الاتحاد الأوروبي إنه سيجري مراجعة عاجلة للمساعدات الخاصة بالتنمية التي يقدمها إلى الفلسطينيين بعد ساعات من إعلان مفوض سياسة الجوار والتوسع بالاتحاد عن تعليقها “بشكل فوري”.

وذكر الاتحاد في بيان، في وقت متأخر من مساء الاثنين، أن الهدف من هذه المراجعة هو ضمان ألا “يساعد التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي أي منظمة إرهابية على تنفيذ هجمات ضد إسرائيل”.

وأكد البيان إدانة المفوضية “الهجمات الإرهابية التي نفذتها حركة حماس ضد إسرائيل” خلال الأيام الماضية.

وفي وقت سابق الاثنين، قال أوليفر فاريلي مفوض الاتحاد لسياسة الجوار والتوسع إن المفوضية الأوروبية أعلنت تعليق جميع مساعدات التنمية للفلسطينيين بشكل فوري.

وكتب المسؤول الأوروبي عبر منصة إكس أنه تقرر أيضا “مراجعة جميع المشروعات وتأجيل جميع الميزانيات المتعلقة بها بما في ذلك لعام 2023 حتى إشعار آخر، وإعادة تقييم البرنامج بأكمله”.

وذكر أن برنامج المساعدة التنموية كان يبلغ 691 مليون يورو (نحو 728.6 مليون دولار).

وقال إن “حجم الإرهاب والوحشية ضد إسرائيل وشعبها هو نقطة تحوّل، ولا يمكن أن يستمر العمل هناك كالمعتاد”.

The scale of terror and brutality against #Israel and its people is a turning point.



There can be no business as usual.



As the biggest donor of the Palestinians, the European Commission is putting its full development portfolio under review, worth a total of EUR 691m

— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) October 9, 2023