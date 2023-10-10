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الاتحاد الأوروبي يعلن “مراجعة عاجلة” لمساعداته للفلسطينيين بعد إعلان سابق عن “وقف فوري”

يبلغ حجم برنامج المساعدة التنموية المقدمة من الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين نحو 728.6 مليون دولار

أوليفر فاريلي الاتحاد الأوروبي مفوض شؤون التوسع والجوار
كتب أوليفر فاريلي مفوض الاتحاد لشؤون التوسع والجوار إنه سيتم تعليق المساعدات فورا (رويترز)
10/10/2023

قال الاتحاد الأوروبي إنه سيجري مراجعة عاجلة للمساعدات الخاصة بالتنمية التي يقدمها إلى الفلسطينيين بعد ساعات من إعلان مفوض سياسة الجوار والتوسع بالاتحاد عن تعليقها “بشكل فوري”.

وذكر الاتحاد في بيان، في وقت متأخر من مساء الاثنين، أن الهدف من هذه المراجعة هو ضمان ألا “يساعد التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي أي منظمة إرهابية على تنفيذ هجمات ضد إسرائيل”.

وأكد البيان إدانة المفوضية “الهجمات الإرهابية التي نفذتها حركة حماس ضد إسرائيل” خلال الأيام الماضية.

وفي وقت سابق الاثنين، قال أوليفر فاريلي مفوض الاتحاد لسياسة الجوار والتوسع إن المفوضية الأوروبية أعلنت تعليق جميع مساعدات التنمية للفلسطينيين بشكل فوري.

وكتب المسؤول الأوروبي عبر منصة إكس أنه تقرر أيضا “مراجعة جميع المشروعات وتأجيل جميع الميزانيات المتعلقة بها بما في ذلك لعام 2023 حتى إشعار آخر، وإعادة تقييم البرنامج بأكمله”.

وذكر أن برنامج المساعدة التنموية كان يبلغ 691 مليون يورو (نحو 728.6 مليون دولار).

وقال إن “حجم الإرهاب والوحشية ضد إسرائيل وشعبها هو نقطة تحوّل، ولا يمكن أن يستمر العمل هناك كالمعتاد”.

وتأتي الخطوة عشية اجتماع طارئ يعقده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، لمناقشة الوضع بعد عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر بيان للاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، أن الاتحاد كان يعتزم تقديم مليار و180 مليون يورو بين عامي 2021 و2024، لتمويل مشروعات لدعم ومساعدة الفلسطينيين، خاصة في مجالي التعليم والصحة.

المصدر : الجزيرة مباشر