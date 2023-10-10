السيسي: لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن التصعيد الحالي على الساحة الفلسطينية “خطير للغاية” وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة.

وأعرب السيسي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، عن أمل مصر في التوصل إلى حل القضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي تفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدا أن مصر “لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى”.

وأكد أن مصر تتواصل مع جميع القوى الدولية وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل إلى وقف فوري للعنف، وتحقيق تهدئة تحقن دماء المدنيين من الجانبين.

وشدَّد السيسي على أن أمن مصر القومي مسؤوليته الأولى، وقال “لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف، والشعب المصري يجب أن يكون واعيا بتعقيدات الموقف ومدركا لحجم التهديد”.

وصباح اليوم، قال لفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت، كبير المتحدثين العسكريين الإسرائيليين، للإعلام الأجنبي في مؤتمر صحفي “أعلم أن معبر رفح (على الحدود بين غزة ومصر) لا يزال مفتوحا، وأنصح أي شخص يمكنه الخروج بالقيام بذلك”.

على الجانب الآخر، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مصرية رفيعة المستوى قولها “نحذر من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية وتغذية بعض الأطراف لدعوات بالنزوح الجماعي”.

كما أشارت القناة 12 الإسرائيلية (خاصة)، صباح اليوم، إلى أن إسرائيل حذرت مصر من إدخال إمدادات إغاثية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، وقالت إن فحوى الرسالة هو “إذا جلبتم الإمدادات إلى غزة فسنقصف الشاحنات”.

ونشرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان صورا حصرية قالت إنها لانسحاب شاحنات الوقود والمواد الإغاثية المصرية من محيط معبر رفح البري.

#عاجل حصلت مؤسسة سيناء على صور حصرية تؤكد انسحاب شاحنات الوقود والمواد الاغاثية المصرية من محيط معبر رفح البري عقب توجيه اسرائيل تحذيرا إلى السلطات المصرية بأنه إذا أدخلت إمدادات إغاثية إلى قطاع غزة فسوف يتم قصف الشاحنات. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية إن "إسرائيل وجهت رسالة إلى… pic.twitter.com/erZnDoMmrh — Sinai for Human Rights (@Sinaifhr) October 10, 2023

وأطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية في قطاع غزة، السبت، عملية طوفان الأقصى. ومقابل ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية، ولا يزال يواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة من قطاع غزة.