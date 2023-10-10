قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في مطلع هذا الأسبوع كان “من أعمال الشر المطلق”.

وأضاف بايدن في كلمة ألقاها في البيت الأبيض، الثلاثاء “الولايات المتحدة عززت وضع قواتنا في المنطقة لتقوية ردعنا”، في إشارة إلى نشر حاملة طائرات في شرق المتوسط، مؤكدا استعداد بلاده لإرسال المزيد من الموارد إن اقتضت الحاجة.

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وأشار بايدن في كلمته إلى مقتل 14 أمريكيا على الأقل خلال عملية “طوفان الأقصى”، وكشف عن وجود محتجزين أمريكيين لدى حماس.

وشدَّد على أن لإسرائيل كامل الحق في الرد على هجمات حماس، وقال إنه أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن “الرد يجب أن يكون حاسما”.

وأعلن أن الولايات المتحدة ستوفر الذخائر والصواريخ لتعويض القبة الحديدية لضمان قدرة إسرائيل على “الدفاع عن نفسها”، مضيفا “حماس لا تدافع عن الأرض، ولا يوجد مبرر لما فعلته”.

آثار الدمار تحلّ على الجامعة الإسلامية في #غزة بعدما استهدفتها قــ ـذائف الاحتـ ـلال #طوفان_الأقصى | #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/d1Fic9QGoR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 10, 2023

وتابع “وحشية حماس ليست جديدة على اليهود، وهي تعيد لهم ذكريات مؤلمة بسبب التطهير العرقي الذي تعرضوا له في السابق”.

وأطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية في قطاع غزة، فجر السبت، عملية طوفان الأقصى. ومقابل ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية، ولا يزال يواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة من قطاع غزة.

وحتى الآن، أعلنت إسرائيل مقتل 1000 إسرائيلي على الأقل وإصابة نحو 3000، بينما أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 900 شخص من بينهم 260 طفلا و230 امرأة، وإصابة 4600.