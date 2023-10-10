تجدد القصف المتبادل على الحدود بين لبنان وإسرائيل (فيديو)

انطلقت رشقات صاروخية، الثلاثاء، من جنوبي لبنان باتجاه إسرائيل، في اليوم الرابع من عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها حماس وفصائل المقاومة على مستوطنات في غلاف غزة.

وكشفت وسائل إعلام لبنانية أن النيران اندلعت في هدف أصابته “صواريخ حزب الله” في مستوطنة أفيفيم بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد 15 صاروخا من الأراضي اللبنانية، سقط 10 منها في مناطق مفتوحة، وتم اعتراض البقية.

وأعلن جيش الاحتلال الرد بقصف مدفعي على مواقع مراقبة لحزب الله. ووفقا للوكالة الرسمية في لبنان، فإن الجيش الإسرائيلي قصف مناطق مزارع شبعا وتلال كفر شوبا وبسطرة ووادي خنسا جنوبي لبنان.

وحسب وسائل إعلام تابعة لحزب الله، فإن الاحتلال استهدف مزارع شبعا وسهل الماري بقذائف الفوسفور الحارقة.

وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان (يونيفيل) في بيان، إنها رصدت إطلاق صاروخ جنوبي مدينة صور، وحثت جميع الأطراف على ضبط النفس.