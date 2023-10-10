تقرير: إسرائيل حذرت مصر من إدخال إمدادات إغاثية إلى غزة

قالت القناة 12 الإسرائيلية (وهي قناة خاصة)، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل حذرت مصر من إدخال إمدادات إغاثية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت القناة: “حذرت إسرائيل مصر من مساعدة غزة”، وأضافت أن فحوى رسالة التحذير هو: “إذا جلبتم الإمدادات إلى غزة فسنقصف الشاحنات”.

ولم توضح القناة الإسرائيلية الوسيلة التي تم بها توجيه هذه الرسالة إلى الجانب المصري.

وفي وقت سابق قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي لوكالة الأناضول إن “غزة تحت حصار مطبق وكامل ولا يمكن الدخول إليها أو الخروج منها وتم قطع المياه والكهرباء والوقود”.

وخلال الحروب السابقة على غزة، كانت الدول والمنظمات الدولية ترسل المساعدات الإغاثية إلى غزة من خلال معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

#عاجل حصلت مؤسسة سيناء على صور حصرية تؤكد انسحاب شاحنات الوقود والمواد الاغاثية المصرية من محيط معبر رفح البري عقب توجيه اسرائيل تحذيرا إلى السلطات المصرية بأنه إذا أدخلت إمدادات إغاثية إلى قطاع غزة فسوف يتم قصف الشاحنات. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية إن "إسرائيل وجهت رسالة إلى… pic.twitter.com/erZnDoMmrh — Sinai for Human Rights (@Sinaifhr) October 10, 2023

وفجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردًّا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

وفي المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية” وواصل شنّ غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.