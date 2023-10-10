جيش الاحتلال الإسرائيلي ينصح سكان غزة الفارين من الضربات بالتوجه إلى مصر.. والقاهرة تحذر (فيديو)

نصح جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء الفلسطينيين الفارين من ضرباته الجوية لقطاع غزة، بالتوجه إلى مصر.

وقال اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت كبير المتحدثين العسكريين للإعلام الأجنبي، في مؤتمر صحفي “أعلم أن معبر رفح (على الحدود بين غزة ومصر) لا يزال مفتوحا. وأنصح أي شخص يمكنه الخروج بالقيام بذلك”.

وفي ردّ مصري نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر مصرية رفيعة المستوى قولها: “نحذر من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية وتغذية بعض الأطراف لدعوات بالنزوح الجماعي”.

مصادر مصرية رفيعة المستوى: نحذر من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية وتغذية بعض الأطراف لدعوات بالنزوح الجماعي#القاهرة_الإخبارية#فلسطين #طوفان_الأقصى #غزة pic.twitter.com/4MEaBeaMuT — AlQahera News (@Alqaheranewstv) October 9, 2023

يأتي ذلك في ظل استمرار المقاتلات الحربية الإسرائيلية، في شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الجيش هاجم أكثر من 200 هدف في خان يونس وحي الرمال وسط غزة خلال الليلة الماضية.

وقالت مراسلة الجزيرة مباشر إن مدارس الأونروا في قطاع غزة استقبلت 137 ألف نازح حتى الآن جراء الغارات العنيفة على القطاع.

وأظهرت الصور التي نقلتها عدسات الجزيرة مباشر دمارا هائلا في كثير من المناطق من قطاع غزة، ووضعا كارثيا غير مسبوق.





وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الطواقم الطبية في المستشفيات استقبلت حتى مساء أمس 704 شهداء منهم 140 طفلا و105 نساء، و 3726 جريحا بإصابات مختلفة 10% منها كانت بين الأطفال.

وأطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية في قطاع غزة، السبت عملية طوفان الأقصى، ردا على اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، ولا سيما المسجد الأقصى.

ومقابل ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية، ولا يزال يواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة من قطاع غزة.