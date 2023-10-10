ردا على تهجير أهالي غزة.. كتائب القسام تمهل سكان عسقلان لمغادرتها قبل الخامسة مساء اليوم

وجهت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس إنذارا عاجلا لسكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء.

وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة: “رداً على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في مناطق عدة من قطاع غزة فإننا نمهل سكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم، وقد أعذر من أنذر”.

وتعد عسقلان من أكبر وأقدم مدن فلسطين التاريخية. وتقع اليوم في اللواء الجنوبي الإسرائيلي على بعد 65 كم غرب القدس. وكانت أحد الموانئ الفلسطينية على ساحل البحر المتوسط.

وتبلغ مساحة عسقلان 4,800 هكتار و ترتفع عن مستوى سطح البحر 10 أمتار. وبحسب إحصاء عام 2018 وصل عدد سكان عسقلان 141 ألف نسمة.

يأتي هذا وسط غارات مكثفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي لليوم الرابع على التوالي على قطاع غزة، ما أدى إلى دمار شامل واستشهاد نحو 800 فلسطيني وإصابة نحو 4 آلاف.

وأطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية في قطاع غزة، السبت معركة طوفان الأقصى، ردًّا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، ولا سيما المسجد الأقصى.

ومقابل ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية وواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ عام 2006.