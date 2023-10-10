شاهد: تدريبات مقاتلي سلاح الهندسة التابع لكتائب القسام قبل معركة طوفان الأقصى (فيديو)

نشر الإعلام العسكري لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد من تدريبات مقاتلي سلاح الهندسة في الكتائب الذين شاركوا في معركة طوفان الأقصى.

وتظهر المشاهد كيفية تدرّب عناصر القسام على التعامل مع حواجز خط الجبهة لدى العدو تمهيدًا لاقتحامها من قوات النخبة.

وأطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية في قطاع غزة، السبت معركة طوفان الأقصى، ردًّا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، ولا سيما المسجد الأقصى.

ومقابل ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية وواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ عام 2006.