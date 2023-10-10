طوفان الأقصى.. 1000 قتيل إسرائيلي على الأقل ونحو 3 آلاف مصاب منذ بدء العملية

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، ارتفاع عدد القتلى منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” إلى 1000 على الأقل، وأكثر من 2900 مصاب بينهم 360 في حالة من حرجة إلى خطيرة.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن ارتفاع عدد قتلى العناصر التابعة لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) إلى 5 أفراد منذ بدء المعارك.

وصباح اليوم، أعلنت منظمة “زاكا” الإسرائيلية أن متطوعيها عثروا على 100 جثة في تجمّع بئيري السكاني قرب الحدود مع قطاع غزة.

وبالتزامن، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أسماء جديدة لـ32 ضابطا وجنديا قُتلوا منذ بدء المعارك، وهو ما يرفع الحصيلة إلى 155 منذ السبت.

ومن ضمن الأسماء الجديدة التي نشرها الجيش في بيان، 3 عسكريين -ضابطان وجندي- في مواجهات مع مسلحين تسللوا الاثنين من جنوبي لبنان.

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 900 شهيدا بينهم 260 طفلاً و230 امرأة، وإصابة 4600 شخص في غزة جراء استمرار الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ السبت.

وأطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية في قطاع غزة، السبت، عملية طوفان الأقصى، ردا على اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، ولا سيما المسجد الأقصى.

ومقابل ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية، ولا يزال يواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة من قطاع غزة.