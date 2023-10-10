فلسطين ولبنان: الاحتلال الإسرائيلي يستخدم قذائف الفوسفور الأبيض (فيديو)

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الثلاثاء، إن إسرائيل “استخدمت الفوسفور الأبيض في قصف مناطق مكتظة بالسكان داخل قطاع غزة”.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو على حسابها بمنصة إكس، وكتبت معلقة “الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الفوسفور الأبيض المحرَّم دوليا ضد الفلسطينيين، في منطقة الكرامة شمال غزة”.

كما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية إن إسرائيل “أطلقت قذائف فوسفورية على أطراف بلدتي الماري والمجيدية الجنوبيتين”.

بدوره، قال الجيش اللبناني إن مناطق جنوبية عدة على الحدود تعرضت لقصف إسرائيلي.

ونصت اتفاقية جنيف 1980 على تحريم استخدام الفوسفور الأبيض سلاحا حارقا ضد البشر والبيئة.