قصف إسرائيلي قرب معبر رفح الحدودي بين غزة وسيناء (فيديو)

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن 3 مصادر أمنية مصرية وشاهد أن إسرائيل قصفت موقعا قرب معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة وسيناء اليوم الثلاثاء.

وذكرت المصادر الأمنية أن الضربة تأتي في ظل قصف إسرائيل لقطاع غزة، كما تأتي في أعقاب حادث مماثل وقع أمس الاثنين وأدى إلى تعطيل العمليات جزئيا على الحدود. وكان المعبر يعمل بشكل طبيعي في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، إياد البزم إن إدارة معبر رفح في الجانب المصري أبلغت طواقم معبر رفح في الجانب الفلسطيني إخلاء المعبر بشكل فوري لوجود تهديدات بقصفه.

وأضاف أن طائرات الاحتلال أعادت قصف بوابة معبر رفح بين الجانبين الفلسطيني والمصري بعد إصلاحها يوم أمس الاثنين، وهو ما يمنع مغادرة ووصول المسافرين.

وكانت العمليات عند معبر رفح على الحدود بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء قد تعطلت أمس بعد ضربة جوية لمنطقة قريبة من جانب غزة.

ورفح هو المعبر الوحيد بين مصر وغزة، وأدى الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ فترة طويلة إلى فرض قيود شديدة على حركة البضائع والأشخاص عبر المعبر.

ولماذا لا تدافع مصر عن المعبر اذا قصفته اسرائيل، ألا يقع تحت سيطرتها، وعامل كارتة على اللي داخل واللي طالع؟!

فين هيبتك؟! pic.twitter.com/1SRd88QnuZ — سليم عزوز (@selimazouz1) October 10, 2023

وتواصل المقاتلات الحربية الإسرائيلية، الثلاثاء، شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، مما أسفر عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي.

وأطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية في قطاع غزة، السبت، معركة طوفان الأقصى، ردًّا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، ولا سيما المسجد الأقصى.

ومقابل ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية وواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ عام 2006.