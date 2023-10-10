كتائب القسام تعلن قصف مطار بن غوريون وتل أبيب ردا على استهداف المدنيين في غزة

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الثلاثاء، أنها قصفت مطار “بن غوريون” الإسرائيلي ومدينة تل أبيب بالصواريخ، ردًّا على استهداف المدنيين في غزة.

وقالت في بيانين منفصلين: “كتائب القسام تقصف مطار بن غوريون وتل أبيب بالصواريخ ردًّا على استهداف المدنيين”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أمهلت “القسام” سكان مدينة عسقلان الإسرائيلية، حتى الخامسة عصرا بتوقيت فلسطين “ردًّا على جريمة تهجير العدو للسكان وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة”.

وفجر السبت، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردًّا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

وفي المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، وواصل شنّ غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.