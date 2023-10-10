كوريا الشمالية تحمل إسرائيل مسؤولية إراقة الدماء في غزة

حملت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، إسرائيل مسؤولية إراقة الدماء في قطاع غزة، وذلك في أول تعليق لها على معركة طوفان الأقصى.

ونشرت صحيفة رودونج سينمون الناطقة باسم حزب العمل الحاكم مقالا موجزا عن الصراع والخسائر البشرية نقلا عن وسائل إعلام أجنبية.

وجاء في المقال “يقول المجتمع الدولي إن هذه المواجهة نتيجة للأعمال الإجرامية الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين وإن المخرج الأساسي هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة”.

وتخالف وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية غالبا وجهات نظر دول الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالقضايا الدولية.

وأطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية في قطاع غزة، السبت عملية طوفان الأقصى، ردًّا على اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، ولا سيما المسجد الأقصى.

مقابل ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.