لاعبون مصريون وعرب ينشرون رسائل دعم للشعب الفلسطيني

وجَّه عدد من الرياضيين العرب ونجوم كرة القدم رسائل دعم للشعب الفلسطيني وأهالي غزة بعد الحرب التي شنها جيش الاحتلال عليهم، والتي أدت إلى استشهاد المئات من بينهم عشرات الأطفال والنساء فضلا عن قصف المنازل على رؤوس سكانها دون إنذار مسبق.

وأرسل نجم منتخب الجزائر والأهلي السعودي رياض محرز دعاء إلى أهل فلسطين يشد به على أيديهم، وكتب “ألا إن نصر الله قريب”، بينما شارك نجم السعودية سالم الدوسري خريطة فلسطين عبر حسابه الرسمي على سناب شات.

ونشر نجم المنتخب المصري ونادي الزمالك محمود شيكابالا صورة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، وكتب عليها “المقاومة حق”، كما أعاد نشر فيديو من فلسطين يتغنى فيه الحضور له ولمصر، بينما غيَّر زميله في الفريق أحمد السيد زيزو صورته الشخصية لحسابه الرسمي عبر إنستغرام، وفي خاصية قصتي نشر رسالة داعمة لفلسطين.

ومن النادي الأهلي المصري، نشر نجم الفريق محمود كهربا صورة له يحمل فيها علم فلسطين، وعلَّق عليها “في القلب والدم.. نصره قريب إن شاء الله”. ومن نادي بيراميدز نشر إسلام عيسى رسالة دعم لأهالي غزة.

أما اللاعب ذو الأصول المصرية سام مرسي، فنشر عبر حسابه على إنستغرام حسابا لجمع التبرعات التي تذهب إلى ضحايا القصف وعائلاتهم ولشراء المستلزمات الطبية.

Never be silent .. Free Palestine https://t.co/6HmzOKVdsO — Sam Morsy (@sammorsy08) October 9, 2023

ونشر لاعب منتخب الأردن المحترف في نادي مونبلييه الفرنسي موسى التعمري في حسابه رسالة تضامنية عبر خاصية “ستوري” كُتب فيها “ألا إن نصر الله قريب” مرفقة بعلمي بلده وفلسطين، وهذا ما فعله زميلاه محمود شوكت ومحمود شقير.