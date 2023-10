”تصريحات مقززة تذكرنا بالنازيين”.. ردود فعل غاضبة على وصف وزير الدفاع الإسرائيلي للفلسطينيين بـ”حيوانات بشرية”

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، إن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأخيرة حول الفلسطينيين دعوة إلى ارتكاب جرائم حرب.

وقال غالانت أمس الاثنين: “نفرض حصارا كاملا على مدينة غزة، لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود، كل شيء مغلق، نحن نحارب حيوانات بشرية ونتصرف وفقا لذلك”.

المنظمة التي تتخذ من مدينة نيويورك الأمريكية مركزًا لها، وصفت في تدوينة لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، تصريحات غالانت بأنها مقززة.

وطالبت المنظمة محكمة العدل الدولية برصد تصريحات الوزير الإسرائيلي، منتقدة المعاقبة الجماعية للفلسطينيين عبر قطع الكهرباء والماء والطعام والوقود عنهم.

Grotesque. These threatened acts would amount to flagrant war crimes by Hamas’ armed wing. The @IntlCrimCourt will be watching.

