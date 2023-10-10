”تصريحات مقززة تذكرنا بالنازيين”.. ردود فعل غاضبة على وصف وزير الدفاع الإسرائيلي للفلسطينيين بـ”حيوانات بشرية”

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، إن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأخيرة حول الفلسطينيين دعوة إلى ارتكاب جرائم حرب.

وقال غالانت أمس الاثنين: “نفرض حصارا كاملا على مدينة غزة، لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود، كل شيء مغلق، نحن نحارب حيوانات بشرية ونتصرف وفقا لذلك”.

المنظمة التي تتخذ من مدينة نيويورك الأمريكية مركزًا لها، وصفت في تدوينة لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، تصريحات غالانت بأنها مقززة.

وطالبت المنظمة محكمة العدل الدولية برصد تصريحات الوزير الإسرائيلي، منتقدة المعاقبة الجماعية للفلسطينيين عبر قطع الكهرباء والماء والطعام والوقود عنهم.

Grotesque. These threatened acts would amount to flagrant war crimes by Hamas’ armed wing. The @IntlCrimCourt will be watching. Quote from @OmarSShakir ⤵️ https://t.co/FuNtvHe0YG pic.twitter.com/6cnHODLWyZ — Human Rights Watch (@hrw) October 9, 2023

وأثارت تصريحات غالانت ردودًا غاضبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، فقال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو في تغريدة له عبر موقع (إكس): “مثل هذه اللغة يذكرنا بما قاله النازيون عن اليهود، يجب على الدول الديمقراطية أن تمنع عودة النازية إلى السياسة الدولية، وإذا استمر هذا فلن يؤدي إلا إلى محرقة”.

وقال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس إن تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي تستدعي موقفا واضحا من المجتمع الدولي.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا على قطاع غزة منذ عام 2006، لكنه أطبق ذلك الحصار منذ السبت؛ إذ أغلق جميع المعابر، ثم قطع إمدادات الكهرباء والماء والوقود والمواد الغذائية.

وأطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية في قطاع غزة، السبت معركة طوفان الأقصى، ردًّا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، ولا سيما المسجد الأقصى.

ومقابل ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية وواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ عام 2006.