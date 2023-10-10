موسى أبو مرزوق للجزيرة مباشر: كتائب القسام تعد لمعركة طوفان الأقصى منذ سنوات في صمت (فيديو)

قال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن لدى المقاومة العشرات من الأسرى من جنسيات مختلفة.

وأضاف أبو مرزوق في لقاء مع الجزيرة مباشر، الاثنين، أن من المبكر الحديث الآن عن تبادل الأسرى، مشيرا إلى أن كل فصيل من فصائل المقاومة لديه أسرى.

وقال القيادي في حماس إن مصلحة الولايات المتحدة الآن هي عودة الهدوء إلى المنطقة، لكن واشنطن لا تستطيع فرض الهدوء في الوقت الحالي بسبب ما حدث لإسرائيل.

وأوضح أن إسرائيل كانت تطالب في الجولات السابقة بوقف إطلاق النار فور أن تحقق أهدافها، لكن في هذه المرة تعرضت إسرائيل للمذلة والمهانة.





وقال أبو مرزوق إن حماس منفتحة على أي وساطات أو حوارات سياسية، مضيفا أن ما أنجزته حماس والمقاومة في “طوفان الأقصى” هي خطوة على الطريق.

وأضاف أن “طوفان الأقصى” أسقطت أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، موضحا أن كتائب القسام تعد لمعركة طوفان الأقصى منذ سنوات طويلة وفي صمت.