نتنياهو يدعو إلى حكومة طوارئ وطنية ويعدد خمس نقاط يتضمنه برنامجه القادم (فيديو)

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إلى تشكيل حكومة طوارئ وطنية، في اليوم الثالث من الهجوم الذي تشنه حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية.

وقال نتانياهو في خطاب متلفز “أدعو قادة المعارضة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بشكل فوري ومن دون شروط مسبقة”.

ويواجه نتانياهو الذي يترأس حكومة ائتلافية من اليمين واليمين المتطرف إحدى أكبر الأزمات في تاريخ الدولة العبرية.

وعدد في خطابه خمس نقاط يتضمنها برنامجه: استعادة السيطرة على الأراضي و”القضاء على الإرهابيين” الذين لا يزالون في مستوطنات غلاف غزة، وشن هجوم “هائل” على حركة حماس و”بقوة غير مسبوقة”، و”تعزيز الجبهات الأخرى، شمالا في مواجهة حزب الله” وفي الضفة الغربية، ومواصلة الحملة لضمان تأييد المجتمع الدولي، وأخيرا ضمان “وحدة الشعب” عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية، وفقا لقوله.

وأكد أنهم سيفعلون كل ما بوسعهم من أجل الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وفجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية” ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

ومساء الاثنين، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 687، بينهم 140 طفلا و105 سيدات، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة لليوم الثالث على التوالي، بينما أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن عدد القتلى الإسرائيليين في المواجهة مع الفصائل الفلسطينية وصل 900، والجرحى 2616.