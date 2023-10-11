أردوغان: أمريكا ترسل حاملة طائرات قرب إسرائيل لارتكاب مجازر في غزة

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، قرار الولايات المتحدة تحريك حاملة طائرات هجومية قرب إسرائيل، قائلا إنها سترتكب “مجازر خطيرة” في غزة.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار النمساوي كارل نيهامر في أنقرة “ماذا ستفعل حاملة الطائرات الأمريكية بالقرب من إسرائيل ولماذا تأتي؟ ماذا ستفعل الزوارق والطائرات الموجودة عليها؟ ستضرب غزة وما حولها وتتخذ خطوات لارتكاب مجازر خطيرة هناك”.

وأكد أردوغان على ضرورة الامتناع عن أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة وإراقة المزيد من الدماء، وقال “انطلاقا من مبدأ لا خاسر في سلام عادل، ندعو كافة الأطراف الفاعلة إلى تحمل مسؤوليتها لإحلال السلام”.

وتابع “لا يمكن للسلام الدائم أن يتحقق في الشرق الأوسط إلا من خلال التوصل إلى حل نهائي للمشكلة الفلسطينية الإسرائيلية، ولا بد من إقامة دولة فلسطين المستقلة والمتكاملة جغرافياً على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.

واستطرد قائلا “يتعرض إخواننا في غزة إلى قصف عنيف منذ يومين، وإننا نواصل جهودنا للتخفيف من المأساة التي يعيشها سكان غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة”.

وغرد أردوغان على حسابه باللغة العربية على “إكس”، معبرًا عن تضامنه مع سكان قطاع غزة قائلا “لا يتم إمداد غزة بالمياه ولا يوجد كهرباء ليس هناك إمدادات، ما هو وضع المستشفيات؟ هل تعمل؟ لا نعرف”، وتابع “من المؤسف أن أماكن العبادة والمستشفيات والمدارس تتعرض جميعها للقصف بلا رحمة، والعالم صامت خلال حدوث ذلك. لا أحد يقول شيئا، فأين حقوق الإنسان؟”.

لا يتم إمداد غزة بالمياه ولا يوجد كهرباء ليس هناك إمدادات. ما هو وضع المستشفيات؟ هل تعمل؟ لا نعرف. من المؤسف أن أماكن العبادة والمستشفيات والمدارس تتعرض جميعها للقصف بلا رحمة، والعالم صامت خلال حدوث ذلك. لا أحد يقول شيئا. فأين حقوق الإنسان؟ — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) October 10, 2023

وقررت إسرائيل فرض حصار شامل وقطع المياه والكهرباء والوقود عن غزة، ردًا على عملية “طوفان الأقصى” التي أطقلتها حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية، فجر السبت، كما أطلق الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية، ولا يزال يواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة من قطاع غزة.