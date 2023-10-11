استشهاد 4 مسعفين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة (فيديو)

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 4 مسعفين، الأربعاء، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وقالت الجمعية في بيان إن القوات الإسرائيلية “استهدفت بشكل مباشر مركبة إسعاف تابعة لها في منطقة أبراج الندى بمحافظة شمال غزة”.

وأشار البيان إلى أن القصف “أدى إلى قتل 3 مسعفين هم: خليل الشريف، ويسري المصري، وأحمد دهمان”.

وفي بيان لاحق قالت الجمعية “استشهاد المسعف حاتم عوض أثناء أدائه واجبه الإنساني، وبعد الحصول على ضوء أخضر للتوجه إلى المكان في معبر كارني شرق محافظة غزة” دون تفاصيل أخرى.

وفجر السبت، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم الخامس على التوالي على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعا معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.