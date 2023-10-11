استشهدت والدته.. مصري عالق في غزة يطالب سلطات بلاده بإجلائه (فيديو)

ناشد المواطن المصري عبد الله فارس، سلطات بلاده بسرعة إجلائه من قطاع غزة الذي يتعرض للقصف الإسرائيلي المكثف لليوم الخامس على التوالي، وأدى لاستشهاد المئات وإصابة الآلاف.

وروى فارس، في مقطع “فيديو”، الأربعاء، عن تفاصيل مروعة أثناء القصف الإسرائيلي على القطاع، وقال “صلينا العصر وجلسنا، وفجأة تم قصفنا، وهدم المنزل بالكامل، في الطريق إلى المستشفى توفت والدتي، وحاليًا أنا في المستشفى وجميع أهلي مصابين”.

وأضاف “ألقي علينا برميل متفجر، دمر المنازل المحيطة والشارع بما فيها منزلنا، ومن صعوبة التفكير في هذه اللحظات قفزنا من الدور الرابع، أصبنا ولم تستطع والدتي النجاة”. مشيرًا إلى أن “كل الأماكن تقصف، وكل الأماكن بها دمار شامل”.

وقال فارس، إنه ذهب إلى غزة في بداية الشهر الجاري في زيارة قصيرة لأهل زوجته الفلسطينية، وإنه جاء برفقة والدته وزوجته وأولاده.

وطالب فارس، السلطات المصرية بضرورة إجلائه، لافتًا إلى أن الطرق مغلقة ولا يستطيعون التحرك، كما أشار إلى أن المنزل انهار وأصبحت أوراقهم الثبوتية وجواز السفر كلها تحت الركام.

بجوار ألعاب أطفاله يجلس صامتًا بلا حراك على حطام منزله، بعد قصف إسرائيلي على منطقة الرمال بقطاع #غزة #الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/xHEpI8bxZJ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 11, 2023

استشهاد شقيقتين مصريتين

وحسب صحيفة “المصري اليوم” المحلية، استشهدت المصريتان هويدا خليل الدسوقي، وشقيقتها حياة المتزوجة من فلسطيني، في قطاع غزة ضمن 8 أفراد من عائلة أبو العمرين، جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.

وقالت بلقيس، ابنة الشهيدة حياة، للصحيفة المحلية، إن خالتها كانت في زيارة لهم، وكانت تنوي العودة الثلاثاء، لكن الاحتلال باغتهم بقصف جوي فجر الاثنين الماضي دون سابق إنذار.

وردًا على عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها (حماس) والمقاومة الفلسطينية، السبت الماضي، قام الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات جوية مكثفة على القطاع، وقال إنها لمناطق تمركز تابعة لـ(حماس)، لكن حسب وزارة الصحة في غزة، فإن غالبية ضحايا القصف من النساء والأطفال وكبار السن، كما رصدت الجزيرة مباشر مشاهد لقصف أحياء بأكملها ومساواتها بالأرض.