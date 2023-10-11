سياسة

الأونروا تعلن مقتل 9 موظفين أمميين منذ بدء إسرائيل قصف غزة

الأونروا شددت على ضرورة حماية المدنيين وفقا لقوانين الحرب
الأونروا شددت على ضرورة حماية المدنيين وفقا لقوانين الحرب (تويتر)
11/10/2023-|آخر تحديث: 11/10/202304:52 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، الأربعاء، مقتل 9 من موظفي الأمم المتحدة منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة السبت الماضي.

وقالت أونروا، عبر منصة إكس، إن “حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية لا سيما في أوقات النزاع”.

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وشددت الوكالة الأممية على “ضرورة حماية المدنيين وفقا لقوانين الحرب”.

وأشارت إلى “مقتل 9 من موظفي الأمم المتحدة منذ بدء القصف الإسرائيلي على غزة”.

وفجر السبت، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم الخامس تواليا على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعا معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

المصدر : وكالات