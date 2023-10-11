الأونروا تعلن مقتل 9 موظفين أمميين منذ بدء إسرائيل قصف غزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، الأربعاء، مقتل 9 من موظفي الأمم المتحدة منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة السبت الماضي.

وقالت أونروا، عبر منصة إكس، إن “حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية لا سيما في أوقات النزاع”.

وشددت الوكالة الأممية على “ضرورة حماية المدنيين وفقا لقوانين الحرب”.

وأشارت إلى “مقتل 9 من موظفي الأمم المتحدة منذ بدء القصف الإسرائيلي على غزة”.

الأونروا تشدد على ضرورة الالتزام بقانون الحرب لحماية المدنيين. عدد موظفي الأمم المتحدة الذين قُتلوا في القصف الجوي في قطاع #غزة يصل إلى 9.https://t.co/w9frPSIcmu@UNRWA https://t.co/f8aNeozTah — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) October 11, 2023

وفجر السبت، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم الخامس تواليا على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعا معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.