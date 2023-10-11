أونروا: كارثة إنسانية تنتظر غزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، الأربعاء، إن قطاع غزة سيشهد كارثة إنسانية إذا لم تُفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات.

وذكر متحدث “أونروا” عدنان أبو حسنة، في تصريح للأناضول، أن “قطاع غزة سيشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة إذا لم تُفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية من مواد طبية وأغذية ومياه”.

ولفت إلى أن إسرائيل تغلق جميع المعابر مع قطاع غزة، الأمر الذي تعذّر معه دخول أي مساعدات إنسانية.

وتابع “الساعات القادمة ستشهد نفاد الوقود في غزة، وخروج المستشفيات عن الخدمة”.

وأضاف أبو حسنة “استمرار الحال يعني أن قطاع غزة سيصبح دون غذاء خلال أسبوعين”.

وتستضيف الوكالة الأممية في مدارسها نحو 200 ألف نازح في 83 مدرسة كمراكز إيواء، حسب الناطق باسم أونروا.

وفجر السبت، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم الخامس تواليا على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعا معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.