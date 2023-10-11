بوتين: إسرائيل استولت على أراض فلسطينية بقوة السلاح

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن إسرائيل كانت قد “استولت” على بعض الأراضي الفلسطينية الأصلية باستخدام القوة العسكرية.

وأضاف في كلمة ألقاها، الأربعاء، خلال منتدى “أسبوع الطاقة الروسي” في العاصمة موسكو، أن “القضية الفلسطينية في قلب كل إنسان في هذه المنطقة -الشرق الأوسط-، وكذلك في قلب كل من يعتنق الإسلام”.

وأشار إلى أن “المسلمين يعتبرون الأزمة الفلسطينية مظهرًا من مظاهر الظلم الذي وصل إلى درجة لا يمكن تصورها”، لافتًا إلى أن الفكرة كانت في الأصل إقامة دولتين مستقلتين ذواتي سيادة، إسرائيل وفلسطين، “لكن القرار تم تنفيذه جزئيًا فقط”.

وأضاف “علاوة على ذلك، فإن جزءًا من الأراضي التي يعدّها الفلسطينيون دائمًا أرضًا فلسطينية أصلية، استولت عليها إسرائيل في أوقات مختلفة وبطرائق متنوعة، ولكن في الغالب، بمساعدة القوة العسكرية”.

كما انتقد الرئيس الروسي، نشر الولايات المتحدة حاملات طائرات شرق البحر المتوسط، معتبرًا ذلك “يؤثر سلبًا على الوضع في قطاع غزة”، وقال “أمريكا نشرت حاملة الطائرات الأولى في البحر المتوسط، وتعلن الآن عن الثانية، لا أرى أي معنى لهذا، هل سيقصفون لبنان أم ماذا؟”.

وتابع قائلًا “أم أنهم قرروا فقط تخويف جهة ما؟ لكن هناك أشخاصًا لا يخافون من أي شيء”.

ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، ارتفعت حدة التوترات بين موسكو وواشنطن، خاصة مع دعم الولايات المتحدة لكييف بالأسلحة والمعدات الثقيلة بشكل متكرر.

وحث بوتين التركيز على الدبلوماسية لإنهاء الحرب، داعيًا نحو “العودة إلى مسار المفاوضات”، لإيجاد حل “مقبول للجميع، بما في ذلك الفلسطينيين”. مضيفًا “علينا أن نتجنب توسع النزاع، لأنه إذا حدث ذلك فسيكون له تأثير على الوضع الدولي”.

وتأتي تصريحات بوتين بالتزامن مع إطلاق حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة، السبت، عملية “طوفان الأقصى”، ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم الخامس على التوالي على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.