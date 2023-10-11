حاملة الطائرات “جيرالد فورد” تصل شرق المتوسط وأول طائرة أمريكية تحمل ذخيرة تهبط في إسرائيل

وصلت حاملة الطائرات الأمريكية “جيرالد فورد” إلى شرق المتوسط، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن وصول أول طائرة أمريكية تحمل ذخيرة متطورة.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، مساء الثلاثاء، أن الحاملة “جيرالد فورد” والمجموعة القتالية المرافقة لها وصلت إلى شرق البحر المتوسط.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن وصول الحاملة إلى شرق المتوسط “إشارة قوية لردع أي طرف معاد لإسرائيل يحاول الاستفادة من الوضع الحالي”.

وبعد الإعلان عن وصول الحاملة، أعلن الجيش الإسرائيلي وصول أول طائرة أمريكية تحمل ذخيرة متطورة إلى إحدى القواعد الجوية، مضيفا أن هذه الذخيرة “تسمح بتنفيذ ضربات كبيرة والاستعداد لكل السيناريوهات”.

وفي السياق، أعلنت واشنطن أن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل والأردن اليومين المقبلين.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن سيناقش إجراءات لدعم أمن إسرائيل والتشديد على الدعم الأمريكي لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وقالت الوزارة أن بلينكن تحدث إلى رئيس إسرائيل، وأعاد التأكيد على دعم بلاده الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأعلن الولايات المتحدة عن تقديم مساعدات عسكرية ودعم لإسرائيل بمليارات الدولارات عقب شن فصائل المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، السبت الماضي.

وأعلنت واشنطن إرسال الحاملة جيرالد فورد ومجموعة السفن القتالية التي ترافقها إلى شرق المتوسط.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن مجموعة سفن قتالية تضم طرادا ومدمرات تحمل صواريخ موجهة، ترافق الحاملة.