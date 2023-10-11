حزب الله ينشر “فيديو” لاستهداف جنود إسرائيليين ويتحدث عن قتلى وجرحى (شاهد)

نشر حزب الله اللبناني تسجيلًا مصورًا يظهر استهدافه تجمعًا لعدد من الجنود الإسرائيليين قرب موقع الجرداح ‏مقابل منطقة الظهيرة الحدودية بالصواريخ المُوجّهة.

وقال حزب الله، الأربعاء، إن إطلاقه الصواريخ جاء “ردًا على الاعتداءات يوم الاثنين الماضي والتي أدّت إلى ‏استشهاد عدد من مقاتلي الحزب”.

وأوضح أن استهدافه الجنود أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات ‏المؤكدة في صفوفهم بين قتيل وجريح، وفقًا لبيان له.

وفي وقت سابق الأربعاء، أطلق الجيش الإسرائيلي نيران مدفعيته نحو جنوب لبنان، بعد وقت قصير من إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية باتجاه بلدات شمال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “الآن نهاجم داخل الأراضي اللبنانية ردًا على إطلاق قذيفة مضادة للدبابات تجاه أحد مواقعنا”.

والثلاثاء، أعلن حزب الله استهداف آلية إسرائيلية عند موقع الصدح غرب بلدة صلحا (أفيفيم) بصاروخين موجّهين، وتم إصابتها وتدميرها بالكامل.

بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخًا مضادًا للدبابات أُطلق من الأراضي اللبنانية، واستهدف إحدى آلياته العسكرية في منطقة “أفيفيم” شمال البلاد، وأنه رد بقصف نقطة عسكرية تابعة لـ”حزب الله”.