حزب الله ينشر فيديو لقصف آليتين عسكريتين إسرائيليتين (شاهد)

نشر حزب الله اللبناني مقطع فيديو قال إنه لصواريخ أطلقها وأصابت آليتين عسكريتين إسرائيليتين في مستوطنة أفيفيم بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل، الثلاثاء.

وقال الحزب إن الآليات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفها من نوع “زيلدا”، ووظيفها نقل الجنود، وكانت “تحمل 8 جنود مع عتادهم الكامل، ومزودة بأسلحة رشاشة وأجهزة رؤية”.

وحسبما ظهر في مقطع الفيديو، فإن الحزب قد رصد الآليتين قبل أن يقصفهما، ويدمرهما بشكل كامل.

وصباح الثلاثاء، أطلقت قذائف صاروخية من جنوبي لبنان باتجاه إسرائيل، وكشفت وسائل إعلام لبنانية، أن النيران اندلعت في هدف أصابته الصواريخ في مستوطنة أفيفيم.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد 15 صاروخا من الأراضي اللبنانية، سقط 10 منها في مناطق مفتوحة، وتم اعتراض البقية.

وأعلن جيش الاحتلال الرد بقصف مدفعي على مواقع مراقبة لحزب الله. وحسب وسائل إعلام تابعة للحزب، فإن الاحتلال استهدف مزارع شبعا وسهل الماري بقذائف الفوسفور الحارقة.