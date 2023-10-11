“حماس” تدعو الدول العربية والإسلامية إلى التدخل لتخفيف المعاناة عن غزة المحاصرة

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتها الدينية والوطنية والإنسانية تجاه تزويد غزة بالمعدات والوقود والإمدادات الطبية والأغذية والمعدات الثقيلة لإنقاذ الجرحى في غزة جراء القصف الإسرائيلي.

وقالت الحركة في بيان، اليوم الأربعاء، إنه لليوم الخامس على التوالي يرتكب جيش الاحتلال “جرائم حرب في عدوانه الغاشم على شعبنا المحاصر في غزة”، وأوضحت أن هذا “العدوان شمل تدمير ممنهج لكافة البنى التحتية ومنازل المدنيين، ومحو مناطق سكنية بأكملها من على الخارطة، وإبادة عائلات بأكملها”.

كما تسبب القصف في طرد 250 ألف فلسطيني من منازلهم المقصوفة، وإجبارهم على اللجوء إلى المدارس المكتظة كملاجئ، وأكدت الحركة أن قطع الاحتلال للكهرباء والمياه عن القطاع يشكل “كارثة إنسانية”.

وأشارت الحركة إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف القطاع الطبي والمستشفيات وطواقم الإسعاف، بالإضافة إلى منع دخول الإمدادات الغذائية والطبية في عمل “شنيع يرقى إلى مستوى جرائم الحرب والإبادة الجماعية”.

وأكدت أن الاحتلال شدد الحصار على غزة من خلال قصف معبر رفح، المنفذ الوحيد للدخول والخروج للأفراد والبضائع من القطاع المحاصر.

وواصلت مدفعية الاحتلال، الأربعاء، القصف بشكل عنيف على المناطق المحاذية للشريط الحدودي، خاصة منطقة شرقي خان يونس، وشمالي قطاع غزة، بينما واصلت زوارق الاحتلال قصف المناطق كلها المحاذية للبحر.

واستُشهد 1100 فلسطيني وأصيب 5184 بجروح مختلفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع السبت الماضي، وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن نحو 60% من المصابين في قطاع غزة من الأطفال والنساء.