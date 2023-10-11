حماس تعلق على تصريحات بايدن الداعمة لإسرائيل

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بيانًا، تستنكر فيه تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الحركة ودعمه المطلق لإسرائيل.

واعتبرت الحركة في بيان، الثلاثاء، أن تصريحات بايدن محاولة للتغطية على “إجرام وإرهاب الحكومة الصهيونية التي أوغلت في دماء شعبنا، حيث لم يقم بالإشارة مطلقاً في كلمته إلى المجازر التي ترتكبها القوات الصهيونية ضد شعبنا بدم بارد وعلى مرأى ومسمع من العالم”.

وأشارت إلى أن خطاب بايدن حمل “مغالطات سياسية وقانونية بانحيازه الفاضح لأبشع احتلال عنصري عرفته منطقة الشرق الأوسط، وبمنحه الغطاء الكامل لمواصلة مجازره بحق الأطفال والنساء والشيوخ العزّل، وبفرضه أبشع أشكال العقاب الجماعي على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، في انتهاك صريح لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي زعم التمسك بها”.

وأكدت الحركة أنها “حركة تحرر وطني، تقاتل لاستعادة الأراضي المحتلة من إسرائيل، وتدافع عن الشعب وحقه في الحرية وتقرير المصير”، مشيرة إلى أن عملية طوفان الأقصى جاءت “للدفاع عن الشعب الفلسطيني والمسجد الاقصى والأسرى ووقف العدوان والحصار وإنهاء الاحتلال”.

ودعت حماس، الإدارة الأمريكية إلى مراجعة موقفها “المنحاز”، والابتعاد عن سياسة “الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الصهيوني”.

وأكدت الحركة على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن “نفسه وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك حتى تحقيق تطلعاته المشروعة في التحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس”.

وقال بايدن، في خطاب مساء الثلاثاء، إن لإسرائيل كامل الحق في الرد على هجمات حماس، مشيرًا إلى أنه أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن “الرد يجب أن يكون حاسما”، معلنًا توفير الذخائر والصواريخ لضمان قدرة إسرائيل على “الدفاع عن نفسها”.