قناة إسرائيلية: واشنطن تعمل لإنشاء ممر إنساني من غزة إلى مصر

قالت قناة إسرائيلية رسمية، صباح الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعمل مع دول أخرى لإنشاء ممر إنساني مصمم لإجلاء فلسطينيين ومواطنين أمريكيين من غزة، مع توقعات بعملية عسكرية إسرائيلية في القطاع.

وأضافت قناة “كان” التابعة لهيئة البث، أن إدارة الرئيس جو بايدن، بدأت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بالتنسيق مع دول أخرى، في الإعداد لإنشاء ممر إنساني عبر مصر لإخراج فلسطينيين ومواطنين يحملون الجنسية الأمريكية.

وأوضحت أن ذلك يأتي بالتزامن مع تصاعد التوقعات بشن إسرائيل عملية برية على قطاع غزة.

ولم تذكر القناة مزيدا من التفاصيل، حول من هم الفلسطينيون الذين سيسمح لهم بمغادرة القطاع؟ أو أين سيستقر بهم المقام بعد وصولهم للأراضي المصرية؟

من جانبه، علق مسؤول بالسفارة الأمريكية لدى إسرائيل، على الأمر بعد نشر التقرير وقال للقناة: “لا أستطيع التحدث باسم المصريين، لكنني متأكد من أنهم سيسمحون بحدوث ذلك”.

ولم تعلق مصر رسميا على تقرير القناة الإسرائيلية.

وفجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.